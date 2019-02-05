TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
Yaşam

Sokak hayvanları için sokakta keman çalıyor

İmkanı olup da kimsesiz hayvanların yardımına koşanlardan biri de Tuana Ekin Şahin. Onun yöntemi farklı. Keman çalıp kazandığı parayı sokaktaki dostlarına harcıyor.

05 Şubat 2019 Salı 12:01 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 16:52

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