TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
Yaşam

Suların "altın" kızı Sümeyye Boyacı 16 yaşında

Akvaryumda gördüğü balıklardan etkilenerek başladı yüzmeye. Milli sporcu Sümeyye Boyacı, azmi sayesinde Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu oldu.

05 Şubat 2019 Salı 10:37 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 10:38

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