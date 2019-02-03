TRT Haber

3
Şubat 2019
Pazar
Yaşam

Gökkuşağı Tepeleri doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu

Yoğun kış şartlarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, iklimiyle dikkati çeken Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, doğa sporcularının ve fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

03 Şubat 2019 Pazar 17:34 - Son Güncelleme 03 Şubat 2019 Pazar 17:41

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