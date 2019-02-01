TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Yaşam

"Jet kravatçı" gösterileriyle ilgi çekiyor

Edirne'de "jet kravatçı" olarak tanınan Sebahattin Kara, kendine özgü hızlı kravat bağlama gösterisi ile hem satışlarını artırıyor, hem de müşterilerini kendisine hayran bırakıyor.

01 Şubat 2019 Cuma 17:48 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 17:48

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