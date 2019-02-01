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1
Şubat 2019
Cuma
Yaşam

"7'den 77"ye herkesin gönlünde taht kuran Barış Manço

Anadolu rock müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço'nun vefatının üzerinden 20 yıl geçti.

01 Şubat 2019 Cuma 09:50 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 09:50

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