TRT Haber

31
Ocak 2019
Perşembe
Yaşam

Kendisini dolandırmak isteyen kişiye tokat attı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bakkal Behçet Sarı, kendisini dolandırmak isteyen kişiye tokat atarak iş yerinden kovdu. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:48 - Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 10:48

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