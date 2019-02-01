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1
Şubat 2019
Cuma
Yaşam

Sarıkamış Kayak Merkezi kış turizminin gözdesi

Türkiye'nin en doğusunda, her geçen yıl ağırladığı turist sayısı daha da artan Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

01 Şubat 2019 Cuma 17:16 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 17:16

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