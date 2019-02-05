TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
Yaşam

Milli sporcu Şahika Ercümen'den Antarktika'da tarihi dalış

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da ilk dalışını yaparak tarihe geçti.

05 Şubat 2019 Salı 13:17 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 13:17

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