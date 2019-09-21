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Yaşam

Sivas'ta kale görünümündeki çiftlik

Sivas'ta inşa edilen bir yapı görenleri hayrete düşürüyor. Çünkü yapı bir Orta Çağ kalesi görünümünde. Ancak yapım amacı bambaşka.

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:56 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:57

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