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Yaşam

Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser

Arya Su Gülenç, piyanodaki üstün yetenekleriyle uluslararası yarışmalarda birçok başarı elde etti. Gülenç, şimdi de küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için "Haykırış" adlı bir eser besteledi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:36 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:37

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