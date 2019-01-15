TRT Haber

15
Ocak 2019
Salı
Yaşam

Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

Sakarya kent merkezinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 23:44 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 23:45

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