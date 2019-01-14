TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Manisa'da su altında kalan bölgelerdeki hayvanlar kurtarıldı

Manisa'da geçen hafta etkili olan şiddetli sağanağın ardından su basan bölgelerde mahsur kalan hayvanlar, ekipler tarafından botlarla kurtarıldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:18 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:18

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER