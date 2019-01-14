TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

"Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

1961 yılında Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim otomobili, yeni yerinde sergileniyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:41 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:41

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