TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Öğrenciler ve öğretmenler boş vakitlerinde spor yapıyor

Edirne'de bir meslek lisesi obeziteyle mücadele kapsamında spor salonu açtı. Öğretmenler ve öğrenciler salonda düzenli spor yapıyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:21 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:21

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