TRT Haber

14
Ocak 2019
Pazartesi
Yaşam

Kar ve tipi ona engel olamadı

Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Kızıldağ geçidini, donduran soğuk ve tipi nedeniyle kış aylarında otomobiller geçmeye cesaret edemezken, Çekyalı turist bisikleti ile geçti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:29 - Son Güncelleme 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:29

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