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Yaşam

Sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadının tarlada sıcaktan bitkin düşen köpeğe plastik ayakkabısıyla su vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:43 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:46

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