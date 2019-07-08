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Yaşam

Babalar ve çocuklar Abant'ın eşsiz manzarasında uçtu

Bolu'da düzenlenen "Baba Çocuk ve Uçuş Kampı"na katılan adrenalin tutkunları, yamaç paraşütüyle havalanarak manzara eşliğinde uçmanın keyfini yaşadı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:54

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