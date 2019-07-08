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Babalar ve çocuklar Abant'ın eşsiz manzarasında uçtu
Bolu'da düzenlenen "Baba Çocuk ve Uçuş Kampı"na katılan adrenalin tutkunları, yamaç paraşütüyle havalanarak manzara eşliğinde uçmanın keyfini yaşadı.
08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53 -
Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:54
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