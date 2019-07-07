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Yaşam

Leylek yavrusunu düştüğü yuvasına itfaiye kavuşturdu

Cami kubbesinden düşen yavru leylek için Muşlular seferber oldu. Yavru leylek, karnı doyurulduktan sonra itfaiye aracıyla yuvasına konuldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:05 - Son Güncelleme 07 Temmuz 2019 Pazar 14:06

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