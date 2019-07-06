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Yaşam

Paralimpik milli sporcu Nil Şahin hedeflerine yüzüyor

Doğuştan omuriliğinde rahatsızlığı bulunan, bu nedenle henüz 3 yaşındayken rehabilitasyon amaçlı yüzmeye başlayan Nil Şahin, katıldığı yüzme yarışlarında başarıdan başarıya koşuyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:53 - Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:54

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