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Paralimpik milli sporcu Nil Şahin hedeflerine yüzüyor
Doğuştan omuriliğinde rahatsızlığı bulunan, bu nedenle henüz 3 yaşındayken rehabilitasyon amaçlı yüzmeye başlayan Nil Şahin, katıldığı yüzme yarışlarında başarıdan başarıya koşuyor.
06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:53 -
Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:54
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