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Yaşam

Evinde 200 hayvanıyla yaşıyor

Ankara'da yaşayan Nimet Dönmez, hayatını yaralı ve hasta sokak hayvanlarına adadı. Evinde beslediği 200 hayvana gözü gibi bakıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:47 - Son Güncelleme 05 Temmuz 2019 Cuma 17:50

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