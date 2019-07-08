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Yaşam

Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel" yeni yuvasında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sahiplendiği sevimli köpek "Pergel"e bakanlığın bahçesinde bakılıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:53

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