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Yaşam

Sakarya'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza

Sakarya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kırmızı ışıkta geçen 40 yayaya 4 bin 320 lira para cezası kesildi.

03 Eylül 2019 Salı 11:24 - Son Güncelleme 03 Eylül 2019 Salı 11:24

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