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Yaşam

Antalya'nın tarihi değirmeni yeniden hizmette

Antalya'da 17'nci yüzyıldan kalma tarihi değirmenin taşı yeniden dönmeye başladı. 40 yıldır kapalı olan değirmen, köylüler tarafından onarıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:01 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:01

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