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Yaşam

Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlanıyor

Manda ve himayenin reddedildiği, Milli Mücadele'nin ana hatlarının çizildiği Sivas Kongresi'nin üzerinden 100 yıl geçti. Kongrenin yıl dönümünde Sivas'ta etkinlikler düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:46 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:56

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