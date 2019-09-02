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Yaşam

Maraş biberinin sofralara yolculuğu

Kahramanmaraş'ın dondurması kadar ünlü bir diğer lezzeti de biberi. Kendine has aroması ve acılığı olan biber, fabrikalarda yoğun şekilde işleniyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:56 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:57

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