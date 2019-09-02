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Yaşam

Çöpten çıkan oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürüyor

Antalya'da konteynerlerden topladığı kartonları satarak geçimini sağlayan Ali Çevik, çöpten bulduğu oyuncakları ise temizleyerek ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:02 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:08

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