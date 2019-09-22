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Yaşam

Sadece 2 bin dolar harcayıp otostopla 27 ülke gezdi

Evinden üniversite yerleşkesine giderken başladığı otostopla yolculuğu yaşam tarzı haline getiren Manisalı Furkan Erdem, bu şekilde Güneydoğu Asya ve Avrupa'daki 27 ülkeyi gezdi.

22 Eylül 2019 Pazar 15:31 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 15:43

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