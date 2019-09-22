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Yaşam

Antalya'nın martı polis timleri: "Şortlu polis mi olur?" deyip inanmıyorlar

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarında görevlendirilen martı polis timleri, bölgenin huzur ve güvenliği için günde yaklaşık 30 kilometre pedal çeviriyor.

22 Eylül 2019 Pazar 14:00 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 14:02

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