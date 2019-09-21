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Yaşam

Iğdır Tuzluca'da köy çocukları ilk kez açık havada sinema izledi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde köy çocukları, ilk kez açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 23:07 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 23:07

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