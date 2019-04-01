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Renkli atmosferiyle Tayland pazarı
Tren gelince şemsiyeler kaldırılıyor, tren geçince yeniden kuruluyor. Tayland'da bulunan ürün pazarı, binlerce turisti çekiyor.
01 Nisan 2019 Pazartesi 16:22 -
Son Güncelleme 01 Nisan 2019 Pazartesi 16:22
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