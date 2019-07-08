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Yaşam

"Oyuncaksız çocuk kalmasın" dediler, kampanya başlattılar

Batman'da sosyal medya aracılığı ile bir araya gelen gençler, topladıkları paralarla oyuncak aldı ve köy çocuklarının yüzünü güldürdü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:28 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29

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