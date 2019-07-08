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Az Bulutlu
Yaşam

Doğası, denizi ve tarihiyle turistlerin gözdesi Sinop

Anadolu'nun en kuzey ucunda, denizin içine uzanmış bir yarımada üzerine kurulu Sinop. El değmemiş doğası ve tarihiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:20 - Son Güncelleme 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21

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