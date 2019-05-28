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28.05.2019 - 15:55
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28.05.2019 - 13:52
Genelkurmay çatı davasında karar 20 Haziran'da açıklanacak
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Osmanlı'da bir saray eğitimi: Huzur dersleri
Osmanlı döneminde padişahın huzurunda yapılan tefsir dersleri, 'huzur dersleri' olarak adlandırıldı. Bu dersler ramazan ayına özgüydü.
28 Mayıs 2019 Salı 16:03 -
Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 16:03
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