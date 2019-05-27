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Yaşam

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden acil servislerde mobil büfe hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu mobil büfelerde, acil servislerin önünde bekleyenlere kahvaltılık ve içecek ikram ediliyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:47 - Son Güncelleme 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:47

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