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Yaşam

Türkiye'nin en büyük turba bataklığı koruma altına alındı

Türkiye'nin 600 hektarla asidik torf toprağından oluşan Trabzon'daki Ağaçbaşı Turba Bataklığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca koruma altına alındı.

28 Mayıs 2019 Salı 11:52 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 11:57

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