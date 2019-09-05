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Yaşam

Öğretmenlerden öğrencilere ilk gün sürprizi

Amasya'da iki öğretmen, okula uyum süreci kapsamında 1. sınıf öğrencileri için sınıfları balonlarla ve oyuncaklı kalemlerle süsledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:50 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 17:52

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