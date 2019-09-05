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Yaşam

Yolculukta kaybettiği kaplumbağasına 4 gün sonra kavuştu

Nilüfer Büyükcan yıllarca beslediği kaplumbağasını otobüs yolculuğu sırasında kaybetti. 4 gün sonra Tarsus otogarında kaplumbağasına kavuşan kadın, büyük sevinç yaşadı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:16 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 16:17

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