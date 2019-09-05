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Yaşam

Omurilik felçli Ahmet, "Engel kalptedir" diyerek hayata tutundu

3 yıl önce geçirdiği trafik kazası onu tekerlekli sandalyeye mahkum etmedi. 18 yaşındaki Ahmet, zorlukları aşmayı bildi, okuluna ve basketboluna devam etti. Tek isteği sokakta fark edilmek.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:26 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 11:29

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