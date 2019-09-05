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Yaşam

Hayvanat bahçesi sakinlerinin beslenme saati

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki fok ve penguenlerin beslenmeleri su altı kameralarına, aslana yiyecek verilmesi de drone görüntülerine yansıdı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:48 - Son Güncelleme 05 Eylül 2019 Perşembe 17:01

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