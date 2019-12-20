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Obruklar yüzünden Çankırı'da bir köy taşınıyor
Çankırı'nın İnandık köyünde yaşayanlar, yıllardır obruklar yüzünden korku içindeydi. Köyde yapılan incelemede, evlerin güvenlik nedeniyle başka bir yere taşınmasına karar verildi.
20 Aralık 2019 Cuma 22:53 -
Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 22:54
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