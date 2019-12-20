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Yaşam

Gaziantep'in obezite oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

Yemekleriyle ünlü Gaziantep'te sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme için seferberlik başlatıldı. Porsiyonların küçültülmesi mücadele yöntemlerinden biri.

20 Aralık 2019 Cuma 22:45 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 22:45

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