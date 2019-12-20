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Yaşam

Elazığ'ın tarihi mahallesinde sis manzarası

Elazığ'ın yüksek kesimindeki tarihi Harput Mahallesi'nde sis kartpostallık manzara oluşturdu.

20 Aralık 2019 Cuma 20:20 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 20:20

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