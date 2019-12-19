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Yaşam

Gazipaşalı gençler yaylada terk edilen eşeği kurtardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki gençler, bir eşek için seferber oldu. Yaylaya terk edilen hayvanı arayıp buldular. O anları kaydederek sosyal medyada paylaştılar.

19 Aralık 2019 Perşembe 22:02 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 22:02

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