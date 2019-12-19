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Yaşam

Kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisleri hayata bağladı

Antalya'da otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunun hayatını, o sırada yol uygulaması yapan polisin müdahalesi kurtardı.

19 Aralık 2019 Perşembe 17:17 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 17:19

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