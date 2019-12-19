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Yaşam

Çocuklar 7 saate yakın zamanı telefon ve televizyona ayırıyor

Ortaokul öğrencilerinin yüzde 44'ü internette siber zorbalığa maruz kalıyor. Üstelik bu durumla karşılaşan 4 çocuktan biri, sıkıntıyı kimseye anlatmıyor.

19 Aralık 2019 Perşembe 15:05 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 15:11

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