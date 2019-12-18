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Yaşam

Serebral palsi hastası Nida derslerine evinde giriyor

Sakarya'da yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen serebral palsi hastası 8 yaşındaki Nida Baştan, evde eğitim hizmetiyle derslerinden geri kalmıyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:38 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 15:44

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