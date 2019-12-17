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17.12.2019 - 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
17.12.2019 - 16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti
17.12.2019 - 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci meselesi birkaç ülkenin çabasıyla önlenemez
17.12.2019 - 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ocakta Libya'yı görüşecek
17.12.2019 - 11:37
Bütçe görüşmelerinde Bakan Kasapoğlu ile CHP'li vekil arasında tartışma
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Renkli klasik araçların koleksiyoneri
Ordulu iş insanı Osman Çelebi'nin klasik araçlara olan ilgisi zamanla tutkuya dönüştü. Hobi olarak klasik araç alan çelebi, şimdi birçok model ve türde aracıyla bir koleksiyoner.
17 Aralık 2019 Salı 16:29 -
Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:30
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