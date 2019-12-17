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Yaşam

Renkli klasik araçların koleksiyoneri

Ordulu iş insanı Osman Çelebi'nin klasik araçlara olan ilgisi zamanla tutkuya dönüştü. Hobi olarak klasik araç alan çelebi, şimdi birçok model ve türde aracıyla bir koleksiyoner.

17 Aralık 2019 Salı 16:29 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 16:30

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