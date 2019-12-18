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Yaşam

Bursa'daki müzeyle tıp tarihine yolculuk

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan hastanelerden biri. Hastanedeki Sağlık Tarihi Müzesi ise, adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 16:07 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:09

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