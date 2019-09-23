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Yaşam

Neşet Ertaş türkülerine mehter yorumu

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, ölümünün 7. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı, aralarında "Gönül Dağı" ve "Yalan Dünya"nın da olduğu en çok sevilen 5 türküsüyle anacak.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:04 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:05

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