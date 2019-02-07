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7
Şubat 2019
Perşembe
Yaşam

Metruk binada bulunan yaşlı adama kaymakamlık sahip çıktı

Bursa İnegöl'de zorlukla hayata tutunmaya çalışan yaşlı adama kaymakamlık sahip çıktı.

07 Şubat 2019 Perşembe 14:38 - Son Güncelleme 07 Şubat 2019 Perşembe 14:38

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